В Керчи состоялся заключительный турнир 2016 года, которым организаторы подвели спортивные итоги.

На выходных в ДК спорта прошел открытый юношеский городской турнир по боксу памяти Владимира Волкова.

В мероприятии приняли участие 88 воспитанников ДЮСШ №4, керченского политехнического колледжа, интерната №1. Также приехали боксеры из Джанкоя, Анапы, Красноперекопска, Ленина, Щелкина, Чистополья и Феодосии.

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В ходе мероприятия также был торжественно вручен первый в Крыму значок мастера спорта РФ Юрию Алексаняну.

Золотые медали своей ловкостью и выносливостью заработали: Матвей Тишкин, Тимур Пруница, Александр Нечипас и Дмитрий Нечипас.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает юным спортсменам демонстрировать с каждым разом лучший результат на турнирах разного уровня.

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