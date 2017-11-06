В Керчи сохраняется штормовое предупреждение

Керчан, оказавшихся сегодня с утра на улице встретил сильный порывистый ветер и пасмурная погода. Однако, уже сейчас ветер начинает стихать, и по прогнозам синоптиков, к завтрашнему дню станет ещё слабее.

С утра по информации гидрометцентра, в посёлке Тамань и южной части Керченского пролива был сильный ветер в порывах до 20 м/с. Похожая погодная ситуация была и в утром в Керчи.

Как рассказали журналистам КерчьИНФО дежурные синоптики, сейчас в городе восточный, северо-восточный, с порывами до 14 м/с. К вечеру будет понижение – 6-11 м/с, на завтра прогнозируют 2-7 м/с.

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Как сообщает «Морская дирекция», Керченская паромная переправа в данный момент работает в условиях штормового предупреждения. Напоминаем, что паромы перестают ходить при силе ветра более 15 м/с, а также в условиях ограниченной видимости из-за тумана или снегопада.

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