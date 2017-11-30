В Керчи создана комиссия по предотвращению взрывов газа

Управлением ЖКХ Администрации Керчи по предложению ГУ МЧС России по Республике Крым создали специальную комиссию, в которую вошли представители руководства УЖКХ и Управления по гражданской обороне и ЧС Администрации Керчи, Керчьгаза, ГУ МЧС России по Республике Крым. В задачу комиссии войдёт предотвращение взрывов бытового газа.

Причиной создания новой комиссии послужили трагическим событиями в Ижевске и Армянске: там в результате взрывов бытового газа пострадали несколько человек.

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Инспектор отдела надзорной деятельности по городу Керчь ОНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Вячеслав ПЕРМЯКОВ акцентировал внимание на ответственности должностных лиц Администрации и управляющих организаций. Управляющим компаниям было предписано предпринять меры по недопущению возникновения аварий газового оборудования и провести информационную работу с жильцами по вопросу соблюдения противопожарной безопасности в быту.



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