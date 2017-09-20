В Керчи создана Украинская община Керчи

Вчера 19 сентября 2017 года в помещении Керченской организации Русской общины Крыма прошло собрание по учреждению Украинской общины Керчи.

Предложение помочь созданию Украинской общины в городе прозвучало на очередном августовском заседании Консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Председателе Керченского городского совета.

Председатель Русской общины Валерий Плотников выступил на совете с предложением оказать помощь в восстановлении Украинской общины в городе. Если есть люди, считающие себя украинцами, для кого украинская культура является родной, то они должны иметь возможность, как и все другие, заботиться о сохранении и развитии собственной культуры и языка.

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Обид в единой семье народов России не должно быть. Нельзя отождествлять местных украинцев с нынешней агрессивной антирусской, националистической политикой руководства Украины. Создать городскую украинскую общину тем более необходимо, что украинцы в Крыму по переписи 2014 года составляют 16 %.

Председателем Украинской общины Керчи единогласно избран доцент Керченского государственного морского технологического университета Александр Бельский. С избранием Александра поздравили депутат горсовета Павел Шпехт, а также все участники собрания и приглашённые.

Собрание также решило подать заявление о вхождение Керченской Украинской общины в Украинскую общину Крыма.

Владимир Берёзкин

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