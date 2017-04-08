В Керчи сражаются мастера по плаванию

В Керчи сразились ветераны плавательного спорта. Лучшие из них завтра, 9 апреля, получат заслуженные награды.

В городе прошли соревнования II Открытого Чемпионата Керчи по плаванию в категории «Мастер», посвященные 73-й годовщине освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Данный турнир по плаванию среди пловцов-старожил проводится каждый год подряд. На этот раз в нём приняли участие около 50 спортсменов.

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В этом году приехали участники из Севастополя, Краснодара, Ялты, Кропоткина, Симферополя и Новороссийска.

Возрастная категория – от 25 лет. Мероприятие состоялось в бассейне санатория «Москва-Крым».

В соревнованиях представлены следующие номинации: 50 м вольный стиль, 100 м брасс, 10 м комплексное плавание, 50 м на спине, заплыв на рекорд Краснодарского края 400 в/с, эстафетное плавание 4*50, 100 м в/с, заплыв на рекорд Краснодарского края 200 брасс, 10м на спине, 50 м дельфин и 50 м брасс.

Результаты чемпионата ищите завтра, 9 апреля, на сайте KerchINFO.com.



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