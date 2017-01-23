Шахматные турниры для Керчи стали уже привычным делом. Практически на каждых выходных в ресторане «На Дворянской» собираются «умы» города, чтобы проверить кто кого.

В этот раз, 22 января, прошёл блиц-турнир, который организаторы решили посвятить Дню Республики Крым.

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Для «битвы умов» была избрана круговая система. Судьёй соревнований выступил Соатов Тимур.

Пробовать свои силы в схватке логики и стратегии решились игроки разных возрастов и профессий. Этих разных людей объединила страсть с шахматам.

Итоговая таблица победителей выглядит следующим образом:

1. Потапова Маргарита 9.5 очков

2. Таборов Андрей 8 очков

3. Сердюков Иван 8 очков

Лучшим среди юниоров признан Шаповалов Максим.

Федерация шахмат Республики Крым благодарит руководство Федерации шахмат Керчи за новый шахматный праздник! Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает дальнейших побед керченским шахматистам.

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