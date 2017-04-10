В Керчи сразятся лучшие команды «ХАХА Баттла»

В Керчи пройдёт финал юмористического проекта «ХАХА Баттл городов». В этот раз за звание лучшего сразится две команды, которые уже успели полюбиться керчанам.

В субботу, 22 апреля, в концертном зале ДК «Корабел» состоится финальная битва «ХАХА Баттла городов». Керчан будут веселить севастопольские комики «Неадекватные люди» и «Сборная Новороссийска».

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Мнением судейской коллегии, именно эти команды были наиболее яркие и запоминающиеся, поэтому и удостоились чести побороться за главный приз в 20 тысяч рублей в финале проекта.

Однако гостей ожидают и другие приятные сюрпризы. На мероприятии выступит лучший крымский STAND UP MAN Владислав Ильченко.

Главная интрига игры — дебютное в Керчи выступление команды «Крымский мост». В ее состав вошли опытные юмористы из Керчи и Новороссийска.

Итак, будет очень весело и, как всегда, незабываемо. Начало в 19:00.

Приобретать билеты можно в кассе ДК «Корабел».



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