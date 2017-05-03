В Керчи сразятся пауэрлифтеры

В «Танцевальной Деревне» пройдёт Первенство Крыма по экипировочному и безэкипировочному пауэрлифтингу. В спортивном мероприятии примут участие, как мужчины, так и девушки различных весовых категорий.

Горожане и гости города, рады сообщить с 12 по 14 мая 2017 года в Керчи на базе пансионате «Танцевальная Деревня», пройдет Открытый Кубок и Первенство Республики Крым по экипировочному и безэкипировочному пауэрлифтингу среди всех весовых и возрастных категориях таких как девушек и юношей (1999г.р. и моложе), юниоров и юниорок (1994-1998г.р.), мужчин и женщин (1993-1976г.р.), ветераны (1977г. р. и старше).

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Организатором соревнований выступает Региональная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Республики Крым».

В Керчь съедутся сильнейшее атлеты со всего Крыма и материковой части России они будут соревноваться в трех упражнениях приседания со штангой, жим штанги лежа, тяга штанги которые составляю такую соревновательную дисциплина как пауэрлифтинг в суме упражнений будет определяться победитель также будет определятся спортсмен с лучшей сумой коэффициент по формуле Уилксу.

Подробные узнать о соревновании и месте проведения вы можете в официальных группах:

Открытого Кубка Крыма

Пансионат «Танцевальной Деревни»

Федерации пауэрлифтинга Республики Крыма

Соревнования проводятся с целью повышение популяризации и содействия массовому развития пауэрлифтинга.

В процессе соревнований решаются следующие задачи:

-Привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом;

-Повышение здорового образа жизни среди населения;

-Повышение спортивного мастерства и выявление атлетов в возрастных категориях;

-Приобретение опыта участия в крупных соревнованиях;

Выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборных команд регионов для участия в чемпионатах России.

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