В Керчи сразятся воркаут-спортсмены со всего Крыма

В Керчи состоится соревнование по уличной гимнастике. «Кубок Грифона 2017» пройдет 27 августа на городской набережной.

Второй ежегодный чемпионат «Кубок Грифона 2017» в Керчи организовывает Региональная Общественная организация «Дружба Народов Крыма» Спортивный Клуб «Грифон».

В этот раз соревнование пройдет в новом формате. Состязаться участники будут в шести дисциплинах:

Сольный фристайл;

Установление рекордов по уличной гимнастике;

Троеборье с дополнительным весом;

Троеборье;

Двоеборье до 15 лет;

Двоеборье для любителей.

Читайте: «Грифон воркаут клуб» объединится с крымскими общественниками

В каждой из дисциплин предусмотрено участие 10 спортсменов, поэтому стоит торопиться регистрироваться, ведь места ограничены. Для участия в конкурсе приглашаются спортсмены со всего Крыма.

Кроме того, в программе чемпионата предусмотрен мастер-класс от специальных гостей турнира.

Конкурс состоится 27 августа в 16:00 на городской набережной (площадка Workout). Это нельзя пропустить!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

