В Керчи сразятся воркаут-спортсмены со всего Крыма

В Керчи состоится соревнование по уличной гимнастике. «Кубок Грифона 2017» пройдет 27 августа на городской набережной.
Второй ежегодный чемпионат «Кубок Грифона 2017» в Керчи организовывает Региональная Общественная организация «Дружба Народов Крыма» Спортивный Клуб «Грифон».
В этот раз соревнование пройдет в новом формате. Состязаться участники будут в шести дисциплинах:
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В каждой из дисциплин предусмотрено участие 10 спортсменов, поэтому стоит торопиться регистрироваться, ведь места ограничены. Для участия в конкурсе приглашаются спортсмены со всего Крыма.
Кроме того, в программе чемпионата предусмотрен мастер-класс от специальных гостей турнира.
Конкурс состоится 27 августа в 16:00 на городской набережной (площадка Workout). Это нельзя пропустить!
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