В Керчи стали известны имена сильнейших борцов

На минувших выходных в Керчи прошел фестиваль единоборств «Воин Боспора». В рамках мероприятия на ринг вышли около 160 лучших спортсменов, чтобы сразиться за престижные титулы.

Редакция KerchINFO.com публикует официальную таблицу итогов 10-Юбилейного Фестиваля Единоборств «Воин Боспора». В этом году в нем приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Виды состязаний: бокс, кикбоксинг , а также показательные выступления по универсальному бою.

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Почётный гость и один из организаторов Фестиваля — Олимпийский Чемпион 1976 года в абсолютной весовой категории по дзюдо, Президент Всемирной Федерации Универсального боя, Заслуженный Мастер Спорта — С.П.Новиков (г.Санкт-Петербург).

Бокс:

младшие юноши: до 26 кг — Е.Бончук; до 28 кг -Т.Ризванов; до 30 кг — В.Ляховец; до 32 кг — Д.Сербин; до 34 кг — Р.Сагиров; до 36 кг — Д.Бугаев; до 38 кг — А.Токин; до 40 кг — Ю.Дымов; до 42 кг -Т.Кутепов; до 44 кг — А.Клетной; до 46 кг — К.Семёнов; до 48 кг — М.Антонюк.

старшие юноши: до 36 кг — В.Гоган; до 38 кг — С.Новосад; до 40 кг — В.Викторов; до 44 кг — В.Гапоненко; до 46 кг — А.Забаров; до 48 кг — А.Мильштейн; до 50 кг — В.Цаплюк.

взрослые: до 49 кг — М.Каримов («ДЮСШ № 4» Завода «Залив» , г.Керчь) ; до 52 кг — И.Асланов (г.Баку , Азербайджан) ; до 56 кг — Р.Тимиев ( Ленино, Крым) ; до 60 кг — А.Подзолко (г.Мелитополь, Украина); до 64 кг — С.Темиров (ВС г.Волгоград); до 69 кг — Р.Гнатовский (г.Николаев, Украина); до 75 кг — М.Гаврилов (г.Керчь, «Динамо»); до 81 кг — С.Замятин (г.Актау, Казахстан); до 91 кг — В.Викторов (г.Керчь , «ДЮКФП») ; свыше 91 кг С.Горяев (г.Керчь «ДЮКФП») .

Кикбоксинг:

младшие юноши: до 32 кг — И.Валиев; до 34 кг — Р.Ковтун; до 36 кг -Р.Аблязизов; до 38 кг — Р.Муждабаев; до 40 кг — С.Шатохин; до 42 кг — А.Конищев; до 44 кг — А.Ефанов.

старшие юноши: до 40 кг — Э.Аблаев; до 42 кг — Н.Свидченко; до 44 кг — Д.Брижатов; до 46 кг — К.Чумаченко; до 48 кг — М.Столярик; до 50 кг — В.Варивода; до 52 кг — Д.Новосад; до 54 кг — В.Саввин; до 56 кг — С.Куманджиев; до 58 кг — А.Талика; до 60 кг — Д.Цауня; до 64 кг — Д.Дмитренок; до 69 кг — А.Еньшин, до 75 кг — А.Вагапов.

взрослые: до 51 кг — Д.Селимов ( «ДЮКФП» , г.Керчь); до 54 кг — В.Косоровцев ( «ДЮКФП» , г.Керчь); до 57 кг — Р.Чех («СК-Я» г.Москва); до 60 кг — А.Викторов ( «ДЮКФП» , г.Керчь) ; до 64 кг -Н.Романов ( «ДЮКФП , г.Керчь) , до 67 кг — В.Викторов («ДЮКФП» , г.Керчь); до 75 кг — К.Гайворонский («ДЮКФП» , г.Керчь) до 81 кг — О.Асланов (г.Баку, Азербайджан) ; до 91 кг — А.Гайворонский («ДЮКФП» , г.Керчь); свыше 91 кг — Н.Алфёров («ДЮКФП» , г.Керчь).

девушки: до 46 кг — К.Сейтмамутова; до 48 кг — М.Сидорук; до 50 кг — А.Фырфа; до 52 кг — А.Тищенко; до 52 кг — Е.Беликова; до 56 кг — К.Лалаян; до 58 кг — А.Иотка; до 60 кг — А.Свидченко; до 62 кг — Д.Каташонова.

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