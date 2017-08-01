В Керчи стало на 15 детских площадок больше

В Керчи активно появляются детские площадки. Работы продолжаются на протяжение недели.
По всему городу происходит установка новых игровых площадок для детей. В каждом из игровых комплексов предусмотрены качели, горки и песочницы.
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Также подрядчик обязуется оградить территории и оборудовать ее лавочками и урнами.
На возведение игровых зон из республиканского бюджета была выделено 2,6 млн рублей.
Напомним, всего по Керчи будет установлено 15 детских площадок.
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