В Керчи стало на 15 детских площадок больше

В Керчи активно появляются детские площадки. Работы продолжаются на протяжение недели.

По всему городу происходит установка новых игровых площадок для детей. В каждом из игровых комплексов предусмотрены качели, горки и песочницы.

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Также подрядчик обязуется оградить территории и оборудовать ее лавочками и урнами.

На возведение игровых зон из республиканского бюджета была выделено 2,6 млн рублей.

Напомним, всего по Керчи будет установлено 15 детских площадок.

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