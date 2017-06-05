В Керчи стало на одну остановку меньше

В Керчи отменили остановку общественного транспорта «Чкалова». Керчанам придётся добираться до нужного места дольше, чем обычно.

На прошлой неделе по решению комиссии управления транспорта Керчи остановку «Чкалова» временно убрали из городских маршрутов. Так, Она располагалось на въезде в город по трассе Феодосия — Керчь.

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В новых автобусах марки «Нефаз» уже размещены объявление об отмене выше указанной остановки, но другие маршрутные такси, как сообщают читатели, делают остановку по требованию.

Как редакции KerchINFO.com стало известно из компетентного источника, такое решение было принято дабы обезопасить дорожное движение: на этом участке регулярно не работает светофор, а сам «карман» перед остановкой не позволяет корректно высадить пассажиров.

Стоит отметить, что это не окончательное решение, вопрос о переносе остановки будут решать на этой неделе.

Напомним, что перекрёсток, на котором была остановка, является одним из самых опасных в городе: практически каждый день на участке случается ДТП.

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