В Керчи станцуют рок-н-ролл

В Керчи состоится Открытый чемпионат Крыма по акробатическому рок-н-роллу. В нем примут участие команды из Керчи, Симферополя, Ленино, Феодосии, Щелкино, Евпатории и Севастополя. Мероприятие обещает быть масштабным, поскольку примерное количество участников на сегодняшний день составляет 250 человек.

Чемпионат пройдет 4 апреля в спорткомплексе «Спартак» по ул. Московская, 18. Начало соревнований в 11.00.

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Организаторы отмечают, что соревнования пройдут в два этапа. Днем будутсоревноваться спортсмены младших категорий, а также сольных и дуэтных дисциплин, а вечером выступять представители парных и командных категорий.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная Республики Крым, которая представит полуостров на чемпионате России. Он пройдет с 23 по 28 апреля в Москве.



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