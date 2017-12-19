В Керчи старшее поколение обучают компьютерной грамотности

В настоящее время персональный компьютер и ресурсы глобальной сети Интернет прочно вошли в повседневную жизнь современного человека. Они стирают границы общения, позволяют получить любую интересующую пользователя информацию, произвести сложные расчеты, организовать досуг и многое-многое другое.

Однако, постижение компьютерной грамотности с целью использования благ цифрового пространства – это большой труд. Если для молодого поколения, схватывающего всё налету, компьютер является чем-то вполне доступным и понятным, то для людей преклонного возраста, компьютерные технологии и Интернет весьма затруднительны с точки зрения освоения. У детей и внуков данной категории граждан чаще всего не всегда есть время проводить обучение своих мам и бабушек.

Тем не менее, люди преклонного возраста обладают огромным желанием дальнейшего развития в данном направлении. И помощь в этом стремлении уже на протяжении шести лет оказывает ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» совместно с МБУ РК «Керченская централизованная библиотечная система».

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Еженедельно на базе интернет-центров библиотек города проводятся занятия групп «Университета третьего возраста», вспомогательно-технических консультаций, керчане пенсионного возраста осваивают азы компьютерной грамотности и пользования Интернет-ресурсами. Слушатели узнают о том, как создавать и перемещать документы, ярлыки, папки, фотографии и изображения; осуществляют форматирование документов; заводят аккаунты в электронной почте, скайпе и социальных сетях и др.

С 2012 г. обучено свыше 600 человек, в 2017 году – 109 человек. Разумеется, все студенты сталкивались с определёнными трудностями в процессе обучения, начиная от умения правильно держать в руках мышку до осуществления корректных запросов в глобальной сети Интернет. И теперь наши выпускники могут практически на равных со своими детьми и внуками гордо называть себя Пользователями ПК.

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