В Керчи стартовал Beauty Body проект. На этих выходных состоялся первый кастинг. Первые участники уже утверждены. Их путь к совершенству начался.

Главный конкурс красоты, здоровья и спорта уже набирает первых участников. Это уже 4 сезон Beauty Body проекта. Предусмотрены 2 женские номинации «Фитнес-бикини» и «Restart» и одна мужская «Пляжный бодибилдинг».

На кастинг пришли девушки и мужчины с разными уровнями подготовки. Кто-то уже давно занимается спортом, другие только начинают здоровый образ жизни.

«Я занимаюсь фитнесом. От тренера узнала о проекте и номинации «Restart». Я решила поучаствовать, проверить себя. Я это делаю для того чтобы улучшить состояние здоровья и внешний вид», – рассказывает конкурсантка Яна.

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Уже на первом кастинг пришел мужчина. Кураторы проекта отметили, что у него хорошая форма и есть уже задатки бодибилдера.

«Я долгое время занимаюсь спортом. Хотелось бы улучшить показатели и попробовать себя в соревнованиях. Я хочу перейти на профессиональный уровень. В таком проекте участвую впервые», – поделился с журналистом КерчьИНФО Дмитрий.

На протяжении 14 недель участников будут готовить к финалу проекта. Изнурительные тренировки, строгая диета и обязательное посещение семинаров. Организаторы обговаривают с участниками все нюансы. В частности, есть ли возможность не пропускать тренировке, позволяет ли рабочий график придерживаться строгому расписанию приема пищи. Также, важным вопросом становится финансовая сторона. Особенно для номинации «Фитнес-бикини».

«По мимо того, что будут определенный затраты на тренировки, Вам нужно приобрести купальник и туфли. Их можно купить, можно взять в аренду – это уже зависит от Ваших возможностей и желания», – пояснила организатор проекта и куратор Наталья ПЕРШКО.

Следующий кастинг пройдет уже 14 января в 13:00, в одном из залов спортивного клуба «GoSport» Весь проект продлится 14 недель. За такое короткое время участникам предстоит проделать большую работу над собой.

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