Сегодня на стадионе имени 50-летия Октября прошёл первый этап зимнего фестиваля ГТО. Участие в нём принимали учащиеся всех школ Керчи. Общее количество участников достигло 200 человек.

Мальчики бежали кросс 3 километра, девочки – 2 километра. Не все участники достигли финиша, некоторых пришлось дисквалифицировать, когда они перешли на шаг. Те, кто прибежал первыми, показали хорошие результаты, отвечающие нормативу золотого значка ГТО.

— Было тяжело, но мы справились, — делились впечатлениями с журналистом сайта KerchINFO.com счастливые участники забега, — теперь надеемся показать достойные результаты и в других дисциплинах.

Второй этап зимнего фестиваля ГТО пройдёт 19 января в легкоатлетическом манеже стадиона. Участники соревнования будут соревноваться в прыжках в длину, подтягивании, отжимании, упражнениях на гибкость и пресс. Тем участникам, которые зарегистрировались на сайте ФСК ГТО, результаты будут зачтены в основное тестирование комплекса ГТО.

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Восемь старшеклассников, показавших наилучшие результаты, будут представлять город Керчь на всекрымских соревнованиях в Симферополе.

Окончательные результаты и имена победителей по итогам двух дней соревнований с фотоотчётом будут опубликованы на сайте KerchINFO.com уже послезавтра.

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