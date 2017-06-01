В Керчи стартовал фестиваль детского творчества (фото)

В рамках празднования Дня защиты детей, на площади около детской школы искусств имени Сердюка состоялось открытие V Республиканского фестиваля деского творчества «Керченские каникулы». Площадка была полностью забита зрителями, пришедшими посмотреть на юные таланты.

На фетиваль собрались творческие коллективы не только Керчи и Крыма, но также гости из Краснодара и Киева. Не обошлось и без частия руководства города. Старт фестивалю дала председатель Керченского городского совета Лариса ЩЕРБУЛА.

В рамках открытия, также прошли сборы пожертвований в пользу больных детей. Каждый жлающий мог купить белый цветок, а средства, вырученные с продажи, уходили больным детям. Организаторы акции отметили, что в предыдущие годы удавалось собрать порядка двухсот тысяч рублей за время проведения акций.

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Но какой фестиваль без танцев и веселья. После официальной части, состоялся парад участников, в котором представили всех, кто будет выступать на фестивале. А следом за парадом, началась самая интерересная часть фестиваля – вокальные и танцевальные выступления коллективов, срывавших бурные овации зрителей.

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