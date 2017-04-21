В Керчи стартовал фестиваль фотографии

В Керчи стартовал Второй Керченский фестиваль фотографии. Впереди керчан ждёт неделя полезных мастер-классов по фотосъёмке и определение победителя фестиваля.

Сегодня, 21 апреля, в холле ДК «Корабел» стартовал Второй Керченский фестиваль фотографии. В нём приняли участие не только фотографы из Керчи. Свои работы присылали и мастера из Симферополя, Феодосии, Севастополя и даже Краснодарского края.

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Организаторы фестиваля отметили, что в этом году уровень и профессионализм фотографий не может не радовать.

Зрители с любопытством рассматривали все фотокарточки, представленные на выставке. Они были разделены как по тематике, так и по их творцам. Были представлены и уже такие привычные жанры, как пейзаж и портрет, но не обошлось и без веяния моды: рубрики «инста фуд», которая популярна среди пользователей социальных сетей.

Также зрители смогли посмотреть на выставку уникальной фототехники, проследив её преображение и развитие с течением времени.

Фестиваль продлиться до 28 апреля. На протяжении этих дней все жалеющие по предварительной записи смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, на которых профессиональные фотографы научат делать особенные кадры в, казалось бы, обычной обстановке.

Финал мероприятия пройдёт в ресторане «Трюфель», где компетентное жюри выберет победителя, который получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Также путём голосования посетителей выставки будет определён участник, которому достанется приз зрительских симпатий.

За ходом фестиваля следите на сайте KerchINFO.com.

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