В Керчи стартовал «Кубок пролива»

Сегодня в Керчи начался Чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу. Соревнования будут длиться целую неделю: с 21 по 28 августа.

«Кубок пролива» стал уже традиционным всероссийским конкурсом, который собирает спортсменов со всей страны. В этот раз на чемпионат приехало более 50 участников, которые будут соперничать в таких водных видах спорта, как виндсерфинг и кайтбординг.

В этом году соревнования буду проводиться в нескольких дисциплинах:

Виндсерфинг — Формула, Слалом, Марафон.

Кайтбординг — Слалом, Марафон.

Для конкурса по кайтбордингу организаторы фестиваля используют твинтипы и надувные кайты.

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Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РФ, Федерация Парусного Спорта РК и Школа виндсерфинга и кайтбординга SEVENWINDS.

Сам чемпионат будет проходить на базе отдыха «Пролив», на серф-станции SEVENWINDS, которая расположена на Аршинцевской косе.

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