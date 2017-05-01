В Керчи стартовал туристический сезон

В Керчи состоялось официальное открытие туристического сезона. Первомай в Керчи ознаменовался не только демонстрацией и народными гуляньем на природе, но и официальным открытием сезона.

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Сегодня, 1 мая, на керченской набережной в честь старта туристического сезона прошел праздничный концерт. Перед зрителями выступила заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга БУРОВА и заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Набережная полна людей: кто-то просто прогуливается под по-летнему тёплым солнцем, кто-то знакомится с изделиями местных мастеров на ярмарке, кто-то посетил выставку турфирм, планируя летний пустот, а кто-то с детьми резвиться на аттракционах и батутах. Скучать некому!

Керчь сегодня наполнена хорошим настроением, улыбками, разноцветными шарами и счастливыми людьми.

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