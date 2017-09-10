В Керчи стартовал мотокросс

Горожане сегодня разделились на тех, кто отправился голосовать, и тех, кто решил посмотреть на более зрелищные соревнования — мотокросс.

В деревню Войково съехались спортсмены из Севастополя, Крымска, Москвы и Краснодарского края. Обстановка там сейчас практически такая же, как и на любых соревнованиях — в воздухе смешиваются азарт и переживания.

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Многие спортсмены считают эту трассу сложной — почти полтора километра, затяжные спуски и подъёмы, кто-то даже удивляется тому, что в Керчи есть такие холмистые места.

Гонки проходят в нескольких возрастных классах, но больше всего впечатляют самые маленькие гонщики. Родители их поддерживают, дают наставления, кто-то даже плачет. А дети — бодры, рассказывают истории о том, как они начали заниматься этим видом спорта, показывают своих железных коней. Когда смотришь на этих крошечных человечков в шлеме — сердце замирает.

Соревнования будут продолжаться в течение дня. Подъезжайте в деревню Войково, звук мотоциклов подскажет куда ехать дальше.

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