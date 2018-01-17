В Керчи стартовал проект по мотивации к бизнесу “НОУ ХАУ”

Идея проекта помочь в развитии и мотивировать как тех, кто уже имеет свой бизнес, так и тех, кто только задумывается о старте предпринимательской деятельности.
Гостями нашего проекта являются лучшие опытные бизнесмены, предприниматели, публичные личности и общественные деятели, которые поделятся с вами своим многолетним опытом, идеями и советами.
Рады представить II выпуск видео-проекта “Ноу Хау”, гостями которого стали опытные предприниматели, основатели и владельцы всем известного в Керчи современного, многопрофильного, медицинского центра «Салюс».
В этом выпуске мы обсудили:
Приятного просмотра!
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