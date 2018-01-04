В Керчи стартовал рождественский турнир по стрельбе из лука

Сегодня в Керчи, в легкоатлетическом манеже стадиона им. 50-летия Октября, проходит первый день спортивных соревнований по стрельбе из лука.

Как сообщила журналистам kerchinfo.com тренер Надежда БАСИНА, турнир по стрельбе из лука в Керчи будет проходить в течение нескольких дней, а соревноваться будут различные возрастные категории лучников.

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Сегодняшнее соревнование началось со спортивной разминки, нескольких «пробных» серий выстрелов, затем прицелочных серий, и только потом спортсмены приступили к непосредственным соревнованиям.

Отметим, что победители рождественского турнира по стрельбе из лука в Керчи станут членами команды, которая примет участие в Первенстве Крыма в Евпатории.

Рождественский турнир по стрельбе из лука в Керчи

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