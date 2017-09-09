В Керчи стартовал юбилейный фестиваль единоборств «Воин Боспора»

На стадионе им. 50-летия Октября прошло торжественное открытие фестиваля единоборств «Воин Боспора». В этом году большой праздник спорта в городе проходит в 10 раз.Керчь вновь приняла лучших спортсменов на героической земле. Для участие в спортивном фестивале в город приехало около 130 боксеров в различных категориях и видах.

Фестиваль единоборств «Воин Боспора» продлится два дня. В нем примут участие спортсмены из разных городов Крыма и материковой части России.

Читайте: В Керчи прошли соревнования по экстримальным видам спорта

В течении этого времени будут определены лучшие боксеры в самых разных номинация: бокс, кикбоксинг, MMA и тайский бокс. В фестивале участвуют практически все возрастные категории: от самых юных до уже взрослых и опытных.

На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовали первые лица города и почетные гости: глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков, председатель депутатской комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту Горсовета Керчи Дмитрий Андропуло, Протоиерей Николай Зиньков, гордость советского спорта — Олимпийского Чемпиона по дзюдо (г. Монреаль — 1976 год) С. Новикова, основателя универсального боя, президента Федерации России, а также: Олимпийского Чемпиона по боксу В. Яновского (г. Сеул 1988) из г. Москвы.

Каждый пожелал спортсменам удачи на соревнованиях и пожелали победы сильнейшим.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

