В Керчи стартовала «Спартакиада»

На прошлой неделе, 13 сентября в Керченском технологическом техникуме стартовала «Спартакиада 2017/2018». Первыми на поле вышли футболисты, студенты – первокурсники.

Турнир был проведен по круговой системе. Все игры прошли в упорной, бескомпромиссной борьбе. Чемпионами техникума стала команда группы 511. В неё вошли Виталий Жидков, Алексей Слизкий, Вадим Левенцов, Ренат Алиев и Евгений Брейнич. Последний также признан лучшим игроком турнира.

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Второе место завоевала команда группы 911, а бронзовыми призёрами соревнований стали студенты группы 811.

Администрация Керченского технологического техникума поздравляет всех студентов с началом учебного года и желает дальнейших успехов в учебе и спорте.

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