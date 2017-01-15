В Керчи прошел кастинг для двух спортивных проектов: Beauty Body (ВВ) и Re-Start.

Если Beauty Body уже второй раз проходит в нашем городе, то проект Re-Start абсолютно новый для керчан.

В ходе ВВ проекта участников будут готовить для выступления на городских, региональных и всероссийских соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а Re-Start предназначен для тех, кто не планирует спортивной карьеры, а просто хочет изменить свою фигуру и летом покорять все пляжи.

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Каждого из участников проекта ждут семинары по диетологии (как по спортивному, так и по здоровому питанию), регулярные силовые тренировки, кроссфит, мастер-классы по позированию, по нанесению макияжа, помощь в составлении индивидуальных программ для занятий в тренажёрном зале, а также по актёрскому мастерству и многое другое.

Все кто хочет принять участие в проектах, но не успел прийти на кастинг, еще может это сделать. Пишите в группу вконтакте.

Приходите на первый семинар, который состоится 22 января в 13:00 в спортивном женском клубе GO!SPORT.

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