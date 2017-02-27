В Керчи стартовали «Военно-исторические чтения»

В Керчи открылась научно-практическая конференция «Военно-исторические чтения».

Первым мероприятием научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» стала дискуссионная площадка «С «лейкой» и блокнотом. Журналистика, кинематография, литература на передовой».

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Авторский документальный фильм «Исповедь генерала» представил специальный корреспондент канала «ТВ-Центр», журналист, автор книг и статей по военной тематике Алексей Борзенко (Москва).

Фильм вызвал живую дискуссию в зале. Не осталось незамеченной высокопрофессиональная журналистская работа Борзенко в фильме. Участники дискуссии обсудили многие аспекты роли военного журналиста на передовой, а также сформулировали первые предложения в итоговую резолюцию конференции.

Официально открытие конференции произошло сегодня, 27 февраля.

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