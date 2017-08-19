В Керчи стартовало Первенство Крыма по рок-н-роллу

В Керчь приехало больше сотни спортсменов для участия в Первенстве. Соревнования длятся целый день.

Сегодня, 19 августа, в Керчи началось Первенство Республики Крым и Первенство города Керчи по «акробатическому рок-н-роллу».

Это турнир единого календарного плана мероприятий министерства спорта Республики Крым. Данные соревнования дадут возможность спортсменам набрать рейтинг и попасть в сборную Крыма .

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В сегодняшнем Первенстве представлены различные категории: мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины. Также будут представлены парные, командные и сольные выступления.

Всего на спортивное мероприятие приехало порядка 150 участников из разных городов: Керчь, Симферополь, Уфа, Ленино, Ялта.

Важно также отметить, что возрастная категория участников в этот раз весьма широкая. Соревнуются как юные спортсмены, так уже и взрослые опытные атлеты.

Мероприятие прошло в Спорткомплексе «Спартак» санатория «Москва-Крым».

О результатах Первенства читайте на сайте KerchINFO.com.

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