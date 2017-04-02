В Керчи стартует фестиваль фотографии

Любите фотографировать? Тогда это точно для вас!

Нам не важен ваш уровень профессионализма, мы оцениваем то, как вы видите мир через объектив своего фотоаппарата!

Это конкурс для школьников, любителей, начинающих фотографов, профессионалов со стажем и творческих объединений. Заявите о себе! Станьте участником самой масштабной фотовыставки города!

С 21 по 28 апреля вас ждут экспозиции в главном творческом зале города — ДК «Корабел», мастер-классы от профессионалов своего дела, выставки уникальной фототехники, знакомство и общение с единомышленниками.

Ждем ваши работы в номинациях:

— Портрет,

— Пейзаж,

— Предметная съемка,

— Дебют (свободная номинация для детей до 14 лет),

— Тема «Спорт»,

— Тема «Экология»,

— Insta-food.

Дополнительные номинации:

— Приз зрительских симпатий (определяется путем голосования в социальных сетях и опроса посетителей выставки),

— Гран-При.

Победитель получит главный приз — в размере 10 000 рублей. Призеры в номинациях станут обладателями ценных подарков от партнеров и спонсоров проекта.

Программа фестиваля фотографии в Керчи:

21 апреля — открытие фестиваля и презентация работ участников конкурса,

с 22 по 27 апреля — творческие встречи и мастер-классы с профессиональными фотографами,

28 апреля — финал и церемония награждения в ресторане «Трюфель».

Требование к работам:

Фотографии высылаются в электронном варианте на электронную почту организаторов в формате .Jpeg. К работе прилагается информация: ФИО, возраст, номинация, краткое описание о фото.

Каждый участник может прислать не более 2-х работ в каждую из номинаций.

Сроки:

Прием работ осуществляется с 2 апреля по 20 апреля. Лучшие работы, отобранные членами жюри, будут представлены на выставке и получат шанс побороться за главный приз.

Участие бесплатно!

Контакты: artstudio26.9@gmail.com

Телефон: +7 978 833 95 66,

Сайт: https://vk.com/5ok_on



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

