В Керчи стартуют «Боспорские агоны-2017»

Сегодня, 9 июня, в Керчи начинается 19-й фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Зрителй ждёт неделя увлекательных мероприятий, познавательных встреч и просто приятного общения.
В рамках фестиваля в Керчь съедутся именитые деятели культуры со всей России. В городе пройдут уникальные выставки, кинопоказы, театральные представления и концерты.
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Сегодня, в 21:00 в городище Пантикопей пройдёт торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» «На крыльях истории» с участием Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь, Россия).
Адрес: улица Н. Рыбакова, 43а.
Подробный план фестиваля читайте на сайте KerchINFO.com.
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