В Керчи стартуют «Боспорские агоны-2017»

Сегодня, 9 июня, в Керчи начинается 19-й фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Зрителй ждёт неделя увлекательных мероприятий, познавательных встреч и просто приятного общения.

В рамках фестиваля в Керчь съедутся именитые деятели культуры со всей России. В городе пройдут уникальные выставки, кинопоказы, театральные представления и концерты.

Читайте: «Боспорские агоны» в Керчи: чего ждать гостям

Сегодня, в 21:00 в городище Пантикопей пройдёт торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» «На крыльях истории» с участием Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь, Россия).

Адрес: улица Н. Рыбакова, 43а.

Подробный план фестиваля читайте на сайте KerchINFO.com.

Не пропустите главное культурное события Крыма в 2017 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

