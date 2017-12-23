В Керчи стартуют новогодние мероприятия

На календаре 23 декабря и Керчь начинает праздновать Новый год.

Уже сегодня, в 17:00, на главной площади города пройдет первое новогоднее мероприятие – парад Дедов Морозов. Такое шествие в Керчи состоится впервые.

Инициаторами проведения и организаторами парада в Керчи стали городская администрация, судостроительный завод «Залив», рыбоконсервный завод «Пролив» и металлургический завод им. Войкова.

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Дед Мороз, который проявит себя лучше других (а участникам предстоит принять участие в нескольких конкурсах), получит главный приз – телевизор.

Также участники мероприятия примут участие в розыгрыше ценных призов и титулов «Самая длинная борода», «Дед Мороз –любимец публики», «Многодетный Дед Мороз», «Самый юный Дед Мороз», «Самый оригинальный Дед Мороз», «Самая оригинальная упряжка Деда Мороза», «Снегурочка краса – длинная коса», «Классическое воплощение Деда Мороза», «Самый креативный Дед Мороз», «Дед Мороз – волшебник», «Дед Мороз – затейник».

Также сегодня в центре Керчи пройдет торжественная церемония зажжения огней главной елки города.

В целом, в период новогодних и рождественских каникул в Керчи запланировано много интересных развлекательных мероприятий. Оставайтесь с КЕРЧЬ ИНФО и Новый год станет еще ярче!

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