В Керчи столкнулись маршрутка и легковушка

На одной из центральных улиц Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился вблизи пешеходного перехода.На улице Свердлова, вблизи здания бывшего ЗАГСа столкнулись маршрутное такси №3 и легковой автомобиль марки «Москвич».

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Маршрутка остановилась на красный свет светофора, пропуская пешеходов. В этот момент водитель автомобиля «Москвич», не соблюдая безопасного расстояния во время движения, врезался в маршрутку.

В результате происшествия пострадавших не оказалось, однако на проезжей части образовалась длинная пробка.

Участники происшествия ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.

Движение в центральной части города затруднено.

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