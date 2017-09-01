В Керчи столкнулись маршрутка и легковушка

На одной из центральных улиц Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился вблизи пешеходного перехода.На улице Свердлова, вблизи здания бывшего ЗАГСа столкнулись маршрутное такси №3 и легковой автомобиль марки «Москвич».
Читайте: В Керчи авария на Горького
Маршрутка остановилась на красный свет светофора, пропуская пешеходов. В этот момент водитель автомобиля «Москвич», не соблюдая безопасного расстояния во время движения, врезался в маршрутку.
В результате происшествия пострадавших не оказалось, однако на проезжей части образовалась длинная пробка.
Участники происшествия ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.
Движение в центральной части города затруднено.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: