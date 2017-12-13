В Керчи строят ледовый дворец

Строительство первого ледового Дворца в Керчи набирает обороты. Планируется, что к новому году уже будет готова первая ледовая площадка под открытым небом.

Этой осенью начались работы по строительству ледового дворца на территории бывшей военной части в районе БАМа. Планировалось, что первый каток под куполом будет открыт уже в декабре. Но погодные условия не позволят закончить работу согласно плану.

Директор «Крымспортсоюз» Олег ИЛЮХИН сообщил журналистам КерчьИНФО, что планируется к Новому году открыть каток под открытым небом:

«Каток будет под надувным куполом, но к новому году мы это сделать не успеем. Хотелось бы к 31 декабря открыть хотя бы коробку под открытым небом».

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Также, Олег Иванович рассказал о нынешнем этапе работы с техническими подробностями:

«Есть такое понятие «блин» или «сэндвич». Что это значит? Это поле, на которое будет заливаться лед – по слоям укладывается клеенка, дренаж, пенопласт, песок, щебень, трубы. Как все это будет готово уже можно будет ставить холодильник. Он будет гонять по трубам хлодон. Трубы идут по всему полю – это как большой радиатор. Зальем лед, поставим борта и будет готова хоккейная площадка»

Открытый каток будет функционировать в январе и феврале. Потом сделают купол, который позволит керчанам посещать ледовую площадку круглый год.

Эта площадка – только начальная ступень большого проекта. Планируется сделать всего два катка. Один учебно-тренировочный каток и второй уже полного размера с трибунами.



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