На отрезке дороги вблизи остановки «Дворец пионеров» после осадков образуется лужа огромных размеров. Лужа не только мешает движению транспорта, но и заливает тротуар. Устранять проблемы взялись рабочие МУП «Жилсервискерчь», которые рассказали журналистам KerchINFO.com о причинах происходящего.

«На данный момент забита ливневая система, и воде некуда уходить», — рассказывают сотрудники управляющей организации.

Сроки устранения этой проблемы пока уточняются.

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Отметим, что «море» в этом месте появляется каждый раз после осадков, которых в текущий сезон весьма много. Остаётся надеятся, что проблема все-таки будет устранена, и очередной дождь или тающий снег не затопит дорогу в очередной раз.

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