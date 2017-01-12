дороги керчи лужа

На отрезке дороги вблизи остановки «Дворец пионеров» после осадков образуется лужа огромных размеров. Лужа не только мешает движению транспорта, но и заливает тротуар. Устранять проблемы взялись рабочие МУП «Жилсервискерчь», которые рассказали журналистам KerchINFO.com о причинах происходящего.

«На данный момент забита ливневая система, и воде некуда уходить», — рассказывают сотрудники управляющей организации.

Сроки устранения этой проблемы пока уточняются.

Читайте: Ремонт дороги на Горбульского (видео)

Отметим, что «море» в этом месте появляется каждый раз после осадков, которых в текущий сезон весьма много. Остаётся надеятся, что проблема все-таки будет устранена, и очередной дождь или тающий снег не затопит дорогу в очередной раз.

1 of 6
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа ремонт
дороги керчи лужа
дороги керчи лужа
Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА