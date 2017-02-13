В Керчи торгуют запрещенными подснежниками

В Керчи появились в продаже цветы, которые внесены в Красную книгу Крыма. Браконьеров не пугают даже штрафы.

На мосту на Центральном рынке появились торговцы подснежниками. Милые букетики так и просят, чтобы их купили в подарок любимому человеку в преддверии Дня влюблённых. Однако не все знают, что уже несколько лет эти нежные цветы находятся в Красной книге Крыма.

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Соответственно срывать и продавать подснежники в Керчи — запрещено. Тем, кто ослушался грозит штраф в размере 450 рублей за один цветок, не считая административного штрафа. Аналогичная участь ожидает и покупателя, замеченного с редкими цветами в руках.

Экологи, в свою очередь, отмечают, что спасти популяцию может только уменьшение спроса, то есть нужно перестать покупать подснежники, чтобы лишить продавцов выручки.

Отметим, Госинспекторы минэкологии в ходе мероприятий в январе 2017 года выявили в Крыму факты реализации подснежника складчатого в общем количестве 3 390 побегов. Общая сумма вреда составила 1 млн 366 тыс рублей.

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