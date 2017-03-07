В Керчи торжественно поздравили прекрасных дам (фото)

В ДК «Корабел» состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня. Керчанок поздравили представители городской власти.

В преддверии Международного женского дня, который мы традиционно празднуем 8 марта в концертном зале Дворца культуры «Корабел» состоялось торжественное собрание.

В ходе мероприятия керчанок поздравил председатель администрации Керчи Владимир Подлипенцев и заместитель главы городского совета Николай Гусаков.

«Этот день, в который раз напоминает нам, мужчинам, как много вы значите в нашей жизни. Хотя, признаться честно, осознаем мы это каждый раз, когда видим ваши улыбки, чувствуем поддержку и заботу, наслаждаемся теплом семейного очага, домашним уютом, созданным вашими руками», — отметил Владимир Валерьевич.

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Также представительницам прекрасного пола, которые продемонстрировали наиболее высокие показатели в своей рабочей деятельности, и поспособствовали развитию Керчи, были вручены почетные награды.

После официальной части гостей ожидала концертная программа от творческих коллективов города.



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