В Керчи «тушили» лес

В Керчи «тушили» лес
Май 16 17:29 2017

С личным составом пожарно-спасательных частей 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым 16 мая 2017 года были проведены пожарно-тактические учения на тему: ликвидация чрезвычайной ситуации вызванной природным пожаром.

       Тактический замысел занятия:

       На территории Ленинского лесничества Государственного предприятия «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» в районе садового товарищества «Яблонька», в результате неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц произошло загорание лесной подстилки с дальнейшим распространением горения. Из-за позднего времени обнаружения, большого количества сухой растительности и ветра площадь пожара увеличилась до 12 Га, так же сложилась угроза распространения огня на территорию садового товарищества в котором находится 57 дачных строений.

В виду большой площади пожара руководство Ленинского лесничества сообщает в 18 ПСЧ 3 ПСО ФПС по Республике Крым о необходимости привлечения к ликвидации ЧС сил и средств пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы.

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В проведении учения принимали участие:

  • 18 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 2 отделения;
  • ГКУ «Пожарная охрана Республики Крым» – 1 отделение
  • Служба пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым;
  • Средний и старший начальствующий состав 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым;
  • Силы и средства Ленинского лесничества 2 единицы техники, 6 человек;

Всего в учении было задействовано 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Во время проведения учения было практически отработано:

  • действия сотрудников Ленинского лесничества ГП «Старокрымское лесоохотничье хозяйство».
  • отработано практически — ликвидация пожара на территории Ленинского лесничества ГП «Старокрымское лесоохотничье хозяйство»;
  • действия личного состава караула по сбору и выезду по тревоге, проведения боевого развёртывания, следование к месту условного пожара;
  • мероприятия по организации связи во время ликвидации пожара.

 

Цели и задачи учения были достигнуты.

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