В Керчи «тушили» лес

С личным составом пожарно-спасательных частей 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым 16 мая 2017 года были проведены пожарно-тактические учения на тему: ликвидация чрезвычайной ситуации вызванной природным пожаром.
Тактический замысел занятия:
На территории Ленинского лесничества Государственного предприятия «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» в районе садового товарищества «Яблонька», в результате неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц произошло загорание лесной подстилки с дальнейшим распространением горения. Из-за позднего времени обнаружения, большого количества сухой растительности и ветра площадь пожара увеличилась до 12 Га, так же сложилась угроза распространения огня на территорию садового товарищества в котором находится 57 дачных строений.
В виду большой площади пожара руководство Ленинского лесничества сообщает в 18 ПСЧ 3 ПСО ФПС по Республике Крым о необходимости привлечения к ликвидации ЧС сил и средств пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы.
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В проведении учения принимали участие:
Всего в учении было задействовано 6 единиц техники и 27 человек личного состава.
Во время проведения учения было практически отработано:
Цели и задачи учения были достигнуты.
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