В Керчи тушили условный пожар

В Керчи прошли пожарно-тактические учения Федеральной противопожарной службы совместно с местными службами. В рамках учений был ликвидирован условный пожар в высотном здании. Об это сообщает пресс-служба МЧС региона.

Согласно легенде по причине неосторожности в одной из квартир 14-ти этажного дома происходит возгорание. Существует угроза быстрого распространения огня через балкон на соседние квартиры.

Важно отметить, что сценарий был разработан на основе реального происшествия, которое произошло в 2014 году в однокомнатной квартире на 9-м этаже 14-ти этажного жилого дома по ул. Генерала Петрова. Тогда во время курения хозяина квартиры произошло возгорание личных вещей и мебели с дальнейшим распространением огня на всю площадь квартиры.

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Отрабатывая алгоритм действий при подобном ЧП на место происшествие прибыли специалисты 15-й, 16-й м 17-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по РК.

На месте был организован штаб по координации действий всех служб, которые принимают участие в ликвидации пожара.

Первыми в здание зашли сотрудники газодымозащитной службы, чтобы провести разведывательные действия, а также найти и спасти пострадавших. В результате слаженной работы был спасен условный пострадавший, который не был в состоянии самостоятельно покинуть помещение. Ему своевременно была предоставлена медицинская помощь.

Условный пожар был успешно ликвидирован. Всего в учениях приняло участие 38 человек и 9 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, в том числе аварийная газовая служба Керченского УЭГГ, специалисты Керченского РЕС, бригада экстренной медицинской помощи и экипаж ГИБДД, а также представители Керченской городской администрации были привлечены для отработки совместных действий.

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