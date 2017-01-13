Ситуация произошла на перекрестке возле стадиона им. 50-летия Октября около 14 часов: светофор резко прекратил работу, образовалась пробка.

В редакцию сайта KerchINFO.com обратился водитель, который стоял перед светофором на перекрестке и собирался поворачивать в сторону улицы Мирошника. Вдруг светофор резко потух, и за несколько минут на дороге образовалась пробка.

«Я пытался сначала повернуть, но понял, что это уже бесполезно и поехал прямо в сторону автовокзала», — рассказал журналистам Александр.

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Водителя возмутило больше не то, что светофор прекратил работу, а что в нескольких метрах от перекрестка стоял патруль ГИБДД, который никак не отреагировал на ситуацию и продолжал заниматься нарушителями. Только спустя некоторое время правоохранители приступили к регулированию движения и устранили заторы.

Напомним, что в Керчи установили дополнительных 6 светофоров, которые ввели в эксплуатацию.

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