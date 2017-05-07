В Керчи у троллейбуса на ходу отвалился «рог»

В центре Керчи, напротив детского парка аттракционов, расположенного неподалеку от бывшего здания ЗАГСа, произошло ДТП с участием троллейбуса.

У общественного транспорта, движущегося по направлению к остановке «СРЗ» на ходу отвалился штанговый токоприемник (в простонародии «рог», или «усик»), который упал на движущийся сзади автомобиль.

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Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, присутствуют незначительные повреждения у легкового автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги затруднено.

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