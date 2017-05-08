В Керчи убиваются «Лады»

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Керчи. И опять, как и ночью, в нем пострадал автомобиль «Лада». На этот раз, авария случилась на улице Войкова, недалеко от школы №17 имени Веры Белик.

По словам очевидцев, в ДТП «приняли участие» автомобиль ВАЗ и иномарка. В результате столкновения, у отечественного автомобиля образовались повреждения передней части корпуса. Иномарка практически не пострадала.

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Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, по словам очевидцев, нет.

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