В Керчи убрали опасные аттракционы

Площадь им. Ленина в Керчи расчищена от небезопасных аттракционов. Прокуратура города признала их эксплуатацию угрожающей здоровью населения.

В ведомстве отметили, что аттракционная техника была без регистрации, без документов и заключений о ее техническом состоянии. Помимо этого, обслуживающий персонал был не обучен, и не контролировал эксплуатацию оборудования.

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Учитывая все вышеперечисленное, против предпринимателя-хозяина аттракционов было возбуждено дело об административном нарушении, в связи с эксплуатацией техники, опасной для жизни и здоровья отдыхающих.

По итогам, комплекс опасных аттракционов был убран с площади.

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