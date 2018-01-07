В Керчи умер последний танкист Битвы под Сенно

Вячеслав Петрович СИЛИН ветеран Великой Отечественной войны скончался на 101 году жизни. Он был последним танкистом Лепельского контрудара – одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой.

Заключительной частью Белорусской оборонительной операции была Битва под Сенно в июле 1941 года. Она закончилась поражением. Вячеслав Петрович выжил! И дожил до 100 лет.

Ветеран ВОВ рассказал свою историю в фильме «Сталь». С 8 лет Вячеслав Петрович переезжал из одного детдома в другой. В 38 году был призван в Армию. Потом война…

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Главные герой фильма рассказывает об этих ужасных событиях с мельчайшими подробностями:

«Уже 12 часов шла война, а мы ничего не знали. Нам сказали, что едем мы не на учения, а на войну».

Всю жизнь о помнил каждый день этой ужасной войны. А мы будем всю жизнь помнить имя Героя Великой Отечественной войны Вячеслава Петровича СИЛИНА.

Справка КерчьИНФО:

Лепельский контрудар, также Битва под Сенно — советское наступление силами двух механизированных корпусов в направлении Лепель, начатое 6 июля 1941 года с целью остановить продвижение ударных частей вермахта на Московском направлении и восстановить положение на Западном фронте; закончилось поражением. Заключительная часть Белорусской стратегической оборонительной операции.

Одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, часть Витебского сражения.



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