В Керчи «упали» цены на тепло

Тарифы на тепловую энергию, которая поставляется керченским потребителям «КРЫМТЭЦ» снизились на 30%. Об этом свидетельствует приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

Как сообщает глава керченской Администрации на своей странице в социальной сети Fasebook Сергей БОРОЗДИН по поручению Главы Республики руководители Камыш-Бурунской ТЭЦ нашли возможность снизить тарифы на тепло. С 14 ноября стоимость 1 гигакалории составит – 2245,45 руб.

«Тариф вступает в силу с указанной даты, перерасчет за предыдущий период осуществлен не будет. Гражданам, которые оплачивают услугу круглый год перерасчет будет сделан автоматически. У тех абонентов, у кого установлен счетчик, старшие и ответственные за счетчики должны передать свои показания на 13 число в «КРЫМТЭЦ». На сегодняшний день все они предупреждены. По всем вопросам, возникшим по перерасчету, нужно обращаться по телефонам: 3-73-39 и 3-73-43» – сообщает Сергей БОРОЗДИН.

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По поводу посреднической компании «Крымтеплоснабжение». глава Администарции Керчи отметил, что для решений по этому вопросу потребуется 1-2 месяца: «Нужно переоформить договоры, перезаключив их на прямую с «КРЫМТЭЦ». Чтобы сейчас не прекращать подачу тепла, данная компания продолжает работу, но это временно».

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Под контролем главы Республики Сергея АКСЁНОВА также проверка финансовой деятельности «Крымтеплоснабжения».



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