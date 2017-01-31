Одна из керченских управляющих компаний вернула горожанам около 10 миллионов рублей. Об этом сообщила глава горсовета Керчи Лариса Щербула.
МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» осуществил перерасчет, в результате которого жильцам домов, которые обслуживает данное предприятие, вернули около 10 миллионов рублей.
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» произвёл перерасчёт и вернул людям порядка 10 млн. рублей за невыполненные услуги», — отмечает глава горсовета.
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Также Лариса Щербула сообщила, что в ходе встречи с руководителем муниципальной управляющей компании Геннадием Рубаном была обговорена предварительная дата масштабного схода граждан, которые пользуются услугами «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ». Сход ориентировочно назначили на 17 февраля.