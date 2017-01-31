Получить услуги Госкомрегистра в Керчи можно теперь в многофункциональном центре. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «МФЦ».

Каждый керчанин сможет без очередей и бюрократической волокиты получить услуг Госкомрегистра в офисе ГБУ РК «МФЦ» по адресу ул. Кирова, 17, каб. 108.

Получить услуги можно будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (без перерыва).

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Отметим, что в Госкомрегистре можно получить услуги по регистрации прав на имущество, услуги кадастрового учёта, землеустройства и многое другое. Однако, как правило, на это у Керчан уходит много времени и сил. Для того, чтобы упростить процесс получения необходимых документов был создан «МФЦ».

Важно отметить, что услуги «МФЦ» предоставляются совершенно бесплатно, без учёта предусмотренной законодательством пошлины.

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