В Керчи устанавливают площадки для сдачи норм ГТО

В Керчи устанавливают площадки для сдачи норм ГТО. Всего на территории города планируется организовать 10 спортивных уголков.

Как сообщает Керчь ТВ, руководство управления ЖКХ города заключило контракт с компанией-подрядчиком из Краснодара, которая и должна установить в Керчи 10 площадок для сдачи норм ГТО. Общая сумма договора составляет 4 млн рублей.

Кроме строительных и установочных работ на территории города проводится доукомплектовывание площадок, построенных в рамках прошлогодней программы финансирования. На их территории также появятся песочницы, качели и спортивные конструкции.

Новые площадки для ГТО организовываются в наиболее густонаселенных районах. Это производится с целью увеличения доступности к спортивному пространству.

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Подрядчик Вадим Лохманюк рассказал керченскому телевидению о том, что строительство площадок проводится в несколько этапов. Для начала необходимо провести подготовительные работы на территории, отводимой для площадки, и только потом приступать к установке спортивного оборудования. Также во избежание нарушения водных и электрических коммуникаций обязательно согласование проводимых работ с городским водоканалом и КРЭСом.

Спортивный инвентарь и оборудование, устанавливаемое на площадках, является продуктом отечественного производства. Поставщиком выступает чебоксарский завод игрового спортивного оборудования ROMANA, который придерживается всех необходимых мировых стандартов.

«Подрастающему поколению нужно двигаться, нужно развиваться, и мы очень рады, что администрация ведет в этом направлении большую работу», — добавляет Вадим Лохманюк.

Жители дома по адресу ул. Гудованцева, 3 смогут воспользоваться новой спортивной площадкой уже на этой неделе. Процесс постройки всех городских площадок для ГТО планируется завершить к сентябрю этого года.

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