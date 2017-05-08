В Керчи установили второй Поклонный Крест

Возле Керчи установили Поклонный Крест. Конструкция была торжественно открыта и освящена. Сегодня, 8 мая на въезде в город Керчь со стороны Порта-Крыма состоялась церемония открытия и освящения Поклонного Креста.

Новый Поклонный Крест виден всем въезжающим в Крым со стороны паромной переправы.

В церемонии освящения Поклонного Креста принимали участие руководители города вступительное слово произнесла Председатель Керченского городского совета Лариса Щербула. Конструкция установлена по решению сессию городского совета от 25 августа 2016 года.

Мероприятие прошло по благословению Феодосийской епархии в рамках празднования Дня Победы.

Напомним, в сентябре 2016 такой же Крест был установлен на въезде в город со стороны Феодосии.

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