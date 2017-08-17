В Керчи установлен особый противопожарный режим

На территории Керчи установлены IV и V классы пожарной опасности. В связи с этим администрация города установила в Керчи особый противопожарный режим и режим повышенной готовности.

С 15 августа 2017 года на территории города действует особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Администрации г. Керчь.

На период действия особого режима в городе запрещено посещение лесных массивов и разжигание костров, в том числе пал хозяйственного мусора и сухой травы. Данные правила предусмотрены Постановлением керченской администрации.

Читайте: В Крыму ожидаются сильные ливни

Нарушения заявленных требований влечет за собой немедленное наказание в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тыс рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

