В Керчи ухудшится погода: работа паромной переправы

По сообщению МЧС в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим вероятны перебои в работе Керченской паромной переправы.
С 2 августа до 3 августа прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17 м/с.
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«Время ожидания может быть увеличено!», — отмечают в пресс-службе ООО «Морская дирекция».
Дополнительную информацию по работе Керченской паромной переправы можно узнать по тел. 8 (989) 299 42 60
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