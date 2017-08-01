В Керчи ухудшится погода: работа паромной переправы

По сообщению МЧС в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим вероятны перебои в работе Керченской паромной переправы.

С 2 августа до 3 августа прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17 м/с.

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«Время ожидания может быть увеличено!», — отмечают в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Дополнительную информацию по работе Керченской паромной переправы можно узнать по тел. 8 (989) 299 42 60

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